UN SORRISO RITROVATO (A METÀ) E IL MERCATO SULLO SFONDO

A questo Mondiale il centrocampista viola Szymon Zurkowski non ha ancora ufficialmente preso parte. La sua Polonia ieri è scesa in campo contro l’Arabia Saudita e grazie ai gol di Zielinski e Lewandowski ha portato a casa 3 punti importantissimi. Come accaduto anche nella sfida contro il Messico però, ancora una volta il ct della nazionale polacca ha lasciato in panchina per 90 minuti l’ex Empoli.

Il Qatar sembrava potesse cambiare le sorti del polacco, tant’è che a pochi giorni dall’inizio del Mondiale aveva postato sul suo profilo Instagram una foto con scritto: “Il sorriso è tornato”, quasi come il preludio di una nuova avventura che doveva aver inizio con la sua nazionale. Ma ad oggi nulla è cambiato rispetto alla prima metà di stagione con la Fiorentina. D’altro canto, sia il commissario tecnico che il suo vice avevano espresso dubbi riguardo l’impiego di Zurkowski con la maglia viola, affermando che gli servisse giocare più minuti.

E adesso?

L’ex Gornik Zabrze nonostante i pochi minuti giocati è al centro di un vero e proprio paradosso. 77 minuti in campo con la Fiorentina, tra campionato e coppa, ma tante squadre sulle sue tracce. Nelle ultime settimane infatti, oltre all’Empoli che già dalla scorsa estate sogna di riportare in azzurro il polacco, si sono fatte vive altre realtà della nostra Serie A, nello specifico Bologna, Spezia e Sampdoria. Il club viola ha da tempo inserito Zurkowski nella lista dei partenti, ma senz'altro, nonostante venga da un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli dove ha collezionato 37 presenze, 6 gol e 3 assist, non sarà facile monetizzare quanto sperato.

In ogni caso la questione è ancora aperta e dopo il Mondiale in Qatar, dove la Polonia scenderà in campo il 30 novembre contro l'Argentina per giocarsi la qualificazione agli ottavi, ci sarà modo di parlare con tutte le società interessate e valutare le proposte sul tavolo.