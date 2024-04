UN SOLO LUMICHINO NEL BUIO DI PLZEN

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se c'è una piccola nota lieta all'interno di tutto l'intricato gomitolo di polemiche, dubbi e preoccupazioni, quella è sicuramente rappresentata da Lucas Martinez Quarta. Per carità, non stiamo parlando di prestazioni che verranno ricordate negli almanacchi del calcio mondiale. Probabilmente neanche negli almanacchi del calcio nostrale. Ma il Chino a Plzen ha tirato fuori una prova più che solida, contribuendo ad arginare le ripartenze di Sulc, Chory e compagni e provando a dare la scossa anche ai suoi compagni del reparto avanzato. Non a caso, il difensore argentino è stato nominato dal sito ufficiale della Conference League come uno dei quattro migliori in campo di giornata e la sua prova è stata apprezzata anche dalla maggior parte dei quotidiani (CLICCA QUI) e dei lettori di FirenzeViola.it (CLICCA QUI).

IL RISCATTO DOPO UN 2024 COMPLICATO - L'obiettivo di Martinez Quarta è quello di riscattare un 2024 che, fino a questo momento, è stato abbastanza problematico. Complici una serie di acciacchi fisici che il giocatore si porta dietro da qualche tempo, da febbraio ad oggi, in campionato, l'argentino è sceso in campo solamente in due occasioni nelle ultime sette, contro l'Empoli e il Milan. A cui vanno sommate anche le due gare di Conference contro il Maccabi Haifa (al ritorno) e, appunto, contro il Viktoria Plzen. Minutaggio non particolarmente pessimo, ma che comunque potrebbe incrementarsi viste le buone premesse della trasferta ceca. Italiano lo considera uno dei giocatori, a livello tattico, più importanti della squadra, non a caso gli ha cucito addosso quel ruolo di centrale con licenza di salire che Guardiola ha usato per John Stones. Quarta è, inoltre, uno dei giocatori della Fiorentina più importanti a livello realizzativo e ciò potrebbe risultare importante vista la scarsa propensione alla via della rete manifestata ultimamente dall'attacco gigliato. In campionato, con 4 reti, è il quarto miglior marcatore della squadra, alle spalle dei soli Bonaventura, Nico e Beltran (al pari con Belotti che, tuttavia, tre ne ha fatte con la maglia giallorossa della Roma).

QUALE FUTURO PER LUI? - Dalle prestazioni di Lucas Martinez Quarta da qui alla fine del campionato passerà anche gran parte del suo futuro. Nonostante il difensore sia ormai tornato ad essere uno dei protagonisti assoluti della squadra, la scorsa estate era con le valigie in mano in direzione Siviglia sponda Betis e non è da escludere che quest'anno l'addio di Vincenzo Italiano possa portare il Chino a decidere di cambiare aria. A tal proposito al momento una delle squadre che più sembra intenzionata ad averlo con sé il prossimo anno sembra essere il Napoli. A Castel Volturno, dopo il flop di questa stagione, si preannuncia un estate rivoluzionaria e se in panchina dovesse veramente arrivare Vincenzo Italiano allora l'operazione sarebbe ancora più percorribile per i partenopei. Il contratto di Quarta scadrà nel 2025, quando il difensore andrà per i 29 anni e a fine stagione (come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport) le due parti si incontreranno per ridiscutere un futuro che, ad oggi, resta ancora piuttosto nebuloso.