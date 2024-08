UN NUOVO DAVID A FIRENZE: INIZIA L'ERA DE GEA. GIORNATA DECISIVA ANCHE PER GLI ALTRI PORTIERI

Si è presentato col consueto barbone metal, col sorriso stampato sulle labbra ma l'occhio da 'missione importante', volto a spazzare via subito le dicerie sul fatto che sia venuto a Firenze in Erasmus. "Città magnifica, ma sono qui per vincere" ha detto David De Gea, uno che fino a poco tempo fa sarebbe stato associabile al termine 'Fiorentina' solo in qualche carriera avanzata di Football Manager. E invece ha deciso di ripartire da un livello più basso rispetto al Manchester United. Era abituato all'Old Trafford, si dovrà accontentare di un Franchi coi lavori in corso, il teatro non è più quello dei sogni ma la fame rimane la stessa. "Non ho giocato per un anno, ma mi sono allenato per tutto il tempo e sono qui per fare bene. Penso al percorso in Europa, so che non è andata bene nelle prime due avventure in Conference ma in Spagna si dice che la terza è quella buona, quindi dopo due finali perse...". (qui la conferenza integrale).

Poi però David da Madrid ha riportato la barra dritta, dicendo di pensare solo al Parma. Troppa l'esperienza del classe '90 (545 gare in maglia United) per inciampare subito su promesse di trofei in una terra arida in questo senso. E poi è troppa soprattutto la voglia di giocare, già dalla sfida di sabato al Tardini: "Mi sento già a posto a livello fisico e sono pronto anche per il Parma". Un messaggio anche ai suoi 'rivali'. E a proposito dei colleghi di reprato, su Terracciano ha detto: "La competizione in squadra fa sempre bene... sia in porta che in altri reparti. Conosco bene i miei colleghi di reparto che il resto della squadra. Oggi avrò il primo allenamento con la squadra e non vedo l'ora di conoscere bene tutti".

Competizione, non rivalità. De Gea è arrivato a Firenze conscio di sbarcare in una terra che negli ultimi anni è stata regno di un portiere capace di detronizzare tutti i rivali. L'impressione è che, oltre che per il valore assoluto di un calciatore che ha poco a che vedere coi vari Dragowski, Gollini e Christensen, anche per le garanzie di minutaggio fatte dalla società all'ex United, è che adesso la musica sarà diversa. Lo sa anche Pietro Terracciano, che nelle prossime ore dovrà chiarire il suo futuro. La Fiorentina è disposta a tenerlo e assecondare l'idea di Palladino di alternare due portieri di grossa esperienza, la palla adesso passa al calciatore che in ponte ha anche un affare col Monza (i brianzoli lo aspettano con un 'offerta di due anni).

Oggi in questo senso, nella giornata del nuovo David di Firenze, si farà la storia anche per i suoi colleghi: proprio in questi minuti il Viola Park è l'epicentro dei chiarimenti tra Terracciano, i suoi agenti e Pradè ma non solo; all'ordine del giorno anche un incontro con l'entourage di Tommaso Martinelli. Anche per il portiere classe 2006 carta bianca: la volontà del Primavera sarebbe quella di giocare con continuità, una richiesta lecita e assecondabile solo in caso di divorzio con Terracciano, con in più il prestigio che deriverebbe dallo studiare alla cattedra di un gigante del ruolo come De Gea. Gerarchie da ricostruire e i dirigenti, insieme ai diretti protagonisti, per una giornata da porte girevoli al Viola Park.