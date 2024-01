UN MERCATO FORMATO NICO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Aveva salutato il 2023 attraverso i propri social dicendo che, nell’anno nuovo, ci sarebbero state nuove ed affascinanti sfide da vivere insieme alla Fiorentina. E non c’è alcun dubbio che le ultime due sessioni di mercato, quella della scorsa estate e quella attuale, abbiano confermato come Nicolas Burdisso stia acquisendo un peso sempre più importante all’interno della dirigenza. Se è vero che, fin dal suo arrivo nel 2021, ogni decisione tecnica sui giocatori da vendere e acquistare è passata ogni volta sotto il suo giudizio (perfino l’arrivo di Gonzalez fu avallato dall’ex centrale di Roma e Genoa, anche se la trattativa in quel caso non fu condotta da lui), appare adesso evidente come su molti dei profili arrivati - o in procinto di approdare - in riva all’Arno vi sia un peso specifico notevole da parte del direttore tecnico, sotto l’egida del quale la colonia di Sudamericani è pian piano aumentata.

Brian Rodriguez del Club America non è che l’ennesimo nome che Burdisso ha sottoposto all’attenzione di Joe Barone e Daniele Pradè e la sensazione è che, com’era già accaduto in passato con Lucas Beltran e Gino Infantino, anche stavolta il profilo proposto dal dirigente troverà gradimento totale e l’operazione verrà portata a termine. Anche stanotte, nel giorno del ritorno in campo in un match ufficiale dell’uruguaiano a quasi tre mesi dall’infortunio che lo ha costretto all’operazione, il direttore tecnico avrà senza dubbio tenuto d’occhio la (pur breve) prova contro il Queretaro dell’esterno, che da dopo il ko di fine ottobre aveva fin qui messo assieme appena 30’ nel corso di un’amichevole di fine dicembre contro il Barcellona. L’imprimatur sul mercato viola di Burdisso, anche in questa sessione, sembra chiaro e non è escluso che anche sul profilo di Rubén Vargas (svizzero ma con origini dominicane) il dt abbia scelto di spingere sull’acceleratore.