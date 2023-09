UN'INVOLUZIONE DA FRENARE, L'ATALANTA NEL MIRINO DI BARAK

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è stata un'avventura rigenerante, almeno finora, quella di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Arrivato dall'Hellas Verona nell'agosto del 2022 per circa 2 milioni di prestito oneroso, il centrocampista ceco ha visto il proprio cartellino essere riscattato nel gennaio della stessa stagione dai viola per 6 milioni di euro. Un attestato di fiducia non da poco, col senno di poi. La verità è che il classe '94 a Firenze non ha mai spiccato il volo, malgrado tutti noi abbiamo ancora negli occhi il gol che ha esaltato un popolo intero il 18 maggio della stagione scorsa a Basilea.

Proprio da quelle gesta è necessario che riparta Barak, il quale comunque in riva all'Arno è riuscito fino ad oggi a collezionare 46 presenze, 7 reti e un assist. Per un totale di 2622 minuti giocati. Ancora a secco, invece, nella nuova annata calcistica per via di un problema di salute che lo ha tenuto ai box oltre un mese. Il peggio però sembra essere passato, per questo il ventottenne spera nella convocazione contro l'Atalanta, domenica, così da fornire a mister Vincenzo Italiano nuovi spunti tattici in un ipotetico 4-3-3 o, ancora, nell'ormai più che collaudato 4-2-3-1.