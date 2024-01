UN INTERESSE CHE PARTE DA LONTANO: PIACE RUBEN VARGAS

Nella ruota dei nomi di mercato che la Fiorentina sta vagliando per dare il prima possibile un nuovo innesto a Vincenzo Italiano magari già prima della Supercoppa, la giornata di oggi ha scoperto un pressing viola per Ruben Estephan Vargas Martinez, per tutti Ruben Vargas, ala svizzera di evidenti origini spagnole. Un tuttofare dello sport, cresciuto tra baseball, tennis e golf, ma soprattutto calcio tra Lucerna, Kriens e Augusta, dove ha raccolto ben 124 presenze con però soli 17 gol.

Un interesse che la Fiorentina aveva già manifestato nell'agosto 2021, prendendo le prime informazioni che però non convinsero il club viola che andò invece verso altri lidi. Sui risultati ottenuti dagli acquisti ci sarebbe molto da discutere, visto che da quel momento si sono seguiti tanti giocatori senza però convincere.

Oggi l'interesse torna di moda, perché gli altri nomi non si sbloccano - leggasi Ngonge sul quale in questo momento è in vantaggio l'Hellas Verona - e anche perché portare a casa il giocatore classe '98 non sarà difficile. Un'operazione che costerebbe ampiamente sotto la doppia cifra: l'Augusta per 8 milioni di euro lo fa partire e la Fiorentina ci sta pensando. Il casting per l'esterno continua, ma Ruben Vargas è un nome che piace.