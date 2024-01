UN GENNAIO IN ROSSO E UNA CRISI CHE PARTE DA LONTANO

FirenzeViola.it

-3 giorni alla chiusura del mercato. Il primo febbraio (gong alle ore 20) non si chiudono soltanto le trattative ma anche un mese nero, sul campo, per la Fiorentina. Cinque gare, zero vittorie, due pareggi (uno trasformato in successo ai rigori, col Bologna), questo lo score di gennaio. Dall'inizio del 2024 la squadra di Vincenzo Italiano è ferma al palo, anche e soprattutto in termini di reti: solamente 2 in 500 minuti tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Il rallentamento, almeno sul piano delle prestazioni, si era avvertito anche in un finale di 2023 dove le difficoltà offensive dei viola erano state mascherate dai 9 punti -col senno di poi piuttosto fortuiti- contro Verona, Monza e Torino.

L'impressione è che la Fiorentina, quella ideale negli occhi e nel pensiero di tifosi e allenatore, si sia impantanata a inizio dicembre: da allora solamente 6 reti fatte in 9 partite, frutto di prestazioni sotto porta ancor più sterili rispetto a quella di ieri. Contro l'Inter, per lo meno, Nzola e compagni hanno tirato verso la porta, centrandola anche per 4 volte, senza però precisione. Adesso che, a differenza della coda del 2023, la fortuna sembra avversa alla truppa di Italiano, restano gli evidenti problemi di creazione e finalizzazione di palle-gol per una squadra che ha girato a 33 punti nel girone d'andata nonostante i 4 gol in due della sua coppia di attaccanti e un contributo da parte del supporting cast degli esterni -Nico a parte praticamente nullo: Ikoné, Sottil, Kouamé, Brekalo, quattro esterni per 3 reti in metà abbondante di campionato.

Per questo era evidente già prima del gennaio da incubo la necessità di un investimento offensivo, un rinforzo che, al 29 gennaio, a 72 ore circa dal mercato ancora non si è palesato (QUI IL PUNTO). A Joe Barone e soci non resta che fare affidamento nel detto popolare: “Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà mite".