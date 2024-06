UN CENTROCAMPO IN TOTALE REBUILDING: IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Con Moise Kean ormai in attesa soltanto del consueto annuncio sui social, per il mercato della Fiorentina adesso si apre un nuovo, importantissimo, capitolo: quello del centrocampo. Con i tanti addii all'orizzonte, il ds Pradè, il dt Goretti, e tutti gli uomini di mercato viola saranno chiamati ad una massiccia opera di rebuilding, come direbbero gli amanti della pallacanestro Oltreoceano. Ad oggi, infatti, gli unici giocatori che sembrano certi di un posto nella rosa di Palladino in vista della prossima stagione, sono Rolando Mandragora e Antonin Barak, che gode di grande stima da parte del tecnico napoletano nonostante il disastroso Europeo culminato con la più rapida doppia ammonizione nella storia della competizione. Ci sarebbe poi anche Alessandro Bianco, che sarà valutato dal Mister durante il ritiro al Viola Park e che ha tante richieste in Serie B, non ultima quella del Bari (QUI la news).

CAPITOLO ACQUISTI - Sul fronte delle entrate l'obiettivo principale porta in Belgio e risponde al nome di Aster Vranckx. Il centrocampista del Wolfsburg sarà impegnato lunedì pomeriggio (alle ore 18:00) negli Ottavi contro la Francia. Potrebbero dunque arrivare novità qualora la Nazionale dei Diavoli Rossi dovesse salutare la competizione. Resta viva anche la strada che porta a Marco Brescianini. La società gigliata e il procuratore dell'ex Frosinone Beppe Riso dovrebbero incontrarsi per parlare di Lorenzo Lucca e quella potrebbe essere l'occasione per riaprire il discorso anche per il centrocampista classe 2000. Pobega e Thorsveldt restano due idee ma per ora nulla di più, mentre arrivano conferme sul fatto che sul centrocampista dell'Alaves Antonio Blanco non c'è nulla di già fatto.

TRE ADDII IN MENO DI 48 ORE - Per quanto riguarda le cessioni, queste ore saranno le ultime che Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan trascorreranno sulle Rive dell'Arno. Da domenica 30 giugno i tre saranno ufficialmente svincolati e liberi di firmare per qualsiasi squadra riterranno più adatta. Su Gaetano Castrovilli si sarebbe mosso addirittura Roberto De Zerbi, che lo vorrebbe a Marsiglia per portare qualità nel centrocampo dei francesi. Si sono attenuate, invece, le voci che dalla Turchia davano Alfred Duncan in direzione Trebisonda. Per il ghanese resta viva l'ipotesi permanenza in Serie A. Ancora avvolto nel mistero, infine, il futuro di Bonaventura.

E AMRABAT? - C'è poi un paragrafo a parte che riguarda Sofyan Amrabat. Come ribadito dallo stesso Pradè nella conferenza di inizio giugno la Fiorentina non disdegnerebbe una permanenza del giocatore, il quale però sembra avere piani completamente diversi. Il suo desiderio, non è un mistero, sarebbe quello di restare in Premier League, magari proprio al Manchester United. Dall'Inghilterra fanno però sapere che sembra non esserci più posto per lui al Teatro dei Sogni di Old Trafford. Ecco dunque che potrebbe aprirsi con forza la pista Galatasaray, qualora Amrabat fiutasse l'impossibilità di restare Oltremanica. Insomma, qualsiasi sia la destinazione finale le percentuali di vedere nuovamente il marocchino con la maglia viola addosso sembrano prossime allo zero. Anche perché la Fiorentina vorrà monetizzare su un calciatore a cui scadrà il contratto nel giugno del 2025.