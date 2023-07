UN BRASILIANO PER UN ALTRO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per un brasiliano che esce, ce n'è un altro pronto ad entrare immediatamente. Questo raccontano le ultime ore del calciomercato della Fiorentina: da una parte le molteplici conferme raccolte sull'assalto ad Arthur della Juventus che si stanno tramutando ogni ora che passa in realtà, dall'altra l'uscita di Igor verso il Brighton di De Zerbi, in Inghilterra.

Le prossime ore potranno essere già decisive per la chiusura dell'affare con la Juventus che porterebbe a Firenze il centrocampista classe '96, un nome proposto e sponsorizzato da mister Italiano che vede in lui il regista ideale per la nuova Fiorentina 2023/24. Previsti nuovi contatti tra le parti, con l'entourage di Arthur che sta lavorando alacremente per mettere d'accordo sia i viola che la Juve: trattativa ben incanalata su un prestito oneroso (2-3 milioni di euro) con diritto di riscatto a 20 milioni di euro e circa il 40% di stipendio corrisposto dalla Fiorentina: 2,5 milioni la quota gigliata, il restante dei 6 più bonus sarà invece coperto dai bianconeri.

Accordo molto vicino anche per l'altro brasiliano, quello che sta uscendo. Igor sta per diventare un nuovo giocatore del Brighton: agli occhi di De Zerbi, oltre all'evidente fisicità del centrale classe '98, la dote più apprezzabile del difensore risiede nel suo piede mancino quando c'è da impostare. Una cessione importante, che garantirà oltre 15 milioni di euro nelle casse viola: ancora la fumata bianca non c'è ma siamo ai dettagli, la sensazione è che entro poco l'altro brasiliano in ballo cambierà maglia.