UN ANNO DOPO, ITALIANO PROVA A SPEGNERE LE VOCI

La Fiorentina e un film già visto, stavolta con un epilogo che in tanti sperano possa essere diverso. Un anno dopo le prime voci di un reale tentativo della Juventus per Vlahovic poi culminate con il passaggio in bianconero dell'attaccante proprio al fotofinish del mercato invernale, questa volta è il Leicester ad impensierire la Fiorentina.

Mentre la società viola è tranquilla perché ancora sul tavolo non risulta l'offerta paventata da oltre 30 milioni di euro, non è un mistero che la possibilità che Nico Gonzalez possa salutare in questo gennaio non sia certo impossibile, pur se improbabile. Nel periodo del Mondiale la frizione forse più forte con la società, chiusa poi da una cena chiarificatrice tra giocatore e Barone, ma la paura che possa crearsi un caso Vlahovic-bis attanaglia Firenze. Esistono però numerose differenze, in un senso o nell'altro.

Innanzitutto il contratto che non è in scadenza a breve come invece lo era per il serbo. Poi la squadra che vuole il giocatore, di un livello almeno calcisticamente parlando molto simile alla Fiorentina (anche se può garantire, essendo in Premier, decisamente più soldi): per intendersi, il Leicester attualmente è al tredicesimo posto con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Infine la situazione del calciatore, non ancora al suo apice complice qualche infortunio di troppo.

Per questo Italiano oggi in conferenza ha provato a gettare acqua sul fuoco e a concentrarsi solo sul campo, come sta facendo ormai da quando è a Firenze. La partenza di Nico Gonzalez non è un'opzione al momento e anzi, il tecnico è felice di poter ritrovare l'argentino tra le frecce del suo arco. Gli unici dubbi restano sul precedente del gennaio scorso, quando lo stesso Italiano provava regolarmente a spegnere le voci su Vlahovic che puntualmente si riaccendevano: la sensazione è che stavolta sarà diverso, ma la certezza non ci può essere.