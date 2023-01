UN ANNO DI IKONÉ E I DUBBI PERSISTONO. ORA O MAI PIÙ

Le verità è che un po’ tutti a Firenze avevano sperato in un Jonathan Ikone ritrovato, vuoi per l’insolita continuità mostrata nel finale del primo terzo di stagione, vuoi per le incoraggianti prestazioni offerte nelle amichevoli di dicembre a Mondiale in corso. Eppure l’esterno francese non è ancora una volta riuscito a dimostrare di aver arrestato una parabola tutt’altro che ascendente da quando ha messo piede in Toscana, ormai un anno fa. Già, perché di dodici mesi si parla.

Era il 3 gennaio 2022 quando la Fiorentina ufficializzò l’acquisto del classe ’98 in arrivo dal Lille, tra l’altro con ottime referenze che lo delineavano come un eccelso dribblomane più che un goleador. E in effetti il secondo dei due preludi si è ampiamente palesato, a differenza tuttavia del primo. Se la partenza contro il Monza poteva avere tutto sommato convinto, la ripresa coi lombardi e in particolare la prova al cospetto del Sassuolo hanno spiacevolmente restituito il vecchio Ikone.

In parte pavido, a tratti impreciso, Jorko ha totalizzato in 90 minuti coi neroverdi 1 tiro, 1 passaggio chiave e 2 passaggi lunghi, subendo 2 falli e 3 contrasti e perdendo 1 pallone. Oggettivamente troppo poco, tanto più a fronte di chi avrebbe dovuto anticiparne l’arrivo nell’estate 2021 e cioè Domenico Berardi, allo stadio Franchi in spolvero. È tempo di bilanci, insomma, specie a mercato aperto: l'asso nativo di Bondy è chiamato in via definitiva a ingranare la marcia. Ora o mai più.