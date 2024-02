UN ALTRO MODELLO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Aveva ragione Italiano scegliendo di rispondere con un “ni” a chi gli chiedeva della sua Fiorentina capace di asfaltare il Frosinone. L’ampio successo sulla squadra di Di Francesco, tecnico che pochissimo ha fatto per evitare la debacle del Franchi, non poteva esser sufficiente a garantire la guarigione del gruppo viola dalla malattia di gennaio, e la riprova di Bologna si è rivelata tanto evidente quanto impietosa.

Innegabile che nell’arco dei 90 minuti anche Italiano c’abbia messo del suo, sia sulle scelte iniziali che nel concedere campo al Bologna per oltre un’ora di gioco, altrettanto però che l’intera serata del Dall’Ara abbia ricordato al mondo viola che si può far calcio anche andando oltre le strutture, gli stadi e i budget.

In tal senso basterebbe osservare il monte ingaggi della formazione allenata da Motta, o come abbia cambiato volto dalla scorsa estate per rendersi conto del sorpasso operato in questa stagione, e più in generale della qualità espressa dai singoli portati in Emilia da Sartori che pare di tutt’altro livello rispetto a quella scelta dalla dirigenza viola capitanata dal dg Barone.

Così per una Fiorentina che a cavallo del passaggio di proprietà non sembra ancora esser riuscita a evolversi è innegabile l’imporsi di un nuovo modello, quello bolognese che s’inserisce in scia a quello dell’Atalanta, dimostrazione di come durante il periodo in cui i viola si sono ritrovati fuori da una certa cerchia ci sia anche chi non abbia perso troppo tempo dietro a recriminazioni assortite. Ma si sia semplicemente dato da fare con le proprie energie a disposizione (anche in ambito di stadio a giudicare dai passi mossi da Atalanta e Bologna) affidandosi - guardacaso - a quello stesso dirigente che continua a rendere modelli le società per le quali si trova ad operare.