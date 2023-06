UN 2023 DA RICORDARE MA DA DIMENTICARE IN FRETTA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Forse l'unica buona notizia è che di finali, la Fiorentina 2022/23, non ne giocherà più. Perché questa stagione, costellata comunque da risultati storici tra prima squadra e Primavera, si conclude come forse peggio non poteva: sono quattro le finali perse in stagione, due dalla Primavera (Coppa Italia e Scudetto) e due dagli uomini di Italiano (Coppa Italia e Conference League). A cui va aggiunta un'unica vittoria, pur soddisfacente: quel 2-1 in Supercoppa con cui i ragazzi di Aquilani hanno battuto l'Inter a gennaio.

Di sicuro per perderle, le finali, bisogna arrivarci e non è proprio da tutti. Ma Rocco Commisso che le finali perse se le è viste praticamente tutte dal vivo (non era solo a Salerno per la Coppa Italia Primavera), a questo forse ci penserà da domattina, quando in conferenza stampa farà un bilancio della stagione appena conclusa.

Tempo di voltare pagina e dimenticare il prima possibile l'amarezza che i risultati e come sono arrivati lasciano in chi tifa Fiorentina. Perché questa potrebbe essere la stagione in cui si è toccato il punto più alto oppure solo l'inizio di un percorso che farà guardare indietro e sorridere a pensare alle finali perse da questa Fiorentina.