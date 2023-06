ULTIMI 90' DI SERIE A: IL CONFRONTO CON LO SCORSO ANNO È IN PERDITA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Novanta minuti al termine del campionato ed è quasi tempo di bilanci per la Fiorentina. Se per tracciare correttamente il profilo di questa stagione si dovrà aspettare l'appuntamento clou del 7 giugno a Praga, a ridosso dell'ultima di Serie A contro il Sassuolo possiamo già confrontare l'andamento nazionale dell'anno scorso rispetto allo scorso anno. Per la prima volta in carriera, Vincenzo Italiano non si migliorerà: il tecnico della viola, abituato a superare anno dopo anno i punti del campionato precedente, questa volta potrà sperare di chiudere a -6 punti rispetto a quanto fatto alla prima annata a Firenze.

Un handicap di punti che può essere considerato lo scotto (tutto sommato contenuto) da pagare per i nobili percorsi di coppa della sua Fiorentina: la Viola concluderà la stagione avendo giocato 18 partite in più rispetto a quella precedente (quella col West Ham sarà la sessantesima da agosto, record per una squadra italiana), con le energie della squadra che si sono dovute suddividere soprattutto nelle sfide di Conference. A novanta minuti dal triplice fischio di questa Serie A, la Fiorentina, Toro permettendo, potrebbe chiudere ottava, una posizione più in basso rispetto al primo mandato di Italiano, un piazzamento che però potrebbe valere comunque Conference in caso di squalifica della UEFA ai danni della Juventus.

La Fiorentina di quest'anno ha perso meno rispetto alla sua versione 2021/22 (12 sconfitte contro 14), ma ha anche vinto meno (14 successi contro 19) a fronte di più pareggi e pochi punti fatti contro le top 10 in classifica -le uniche vittorie sono arrivate al ritorno contro le due milanesi. Anche negli scontri diretti con Monza, Torino e Bologna, le squadre che insieme ai gigliati si giocano l'ottavo posto, la Fiorentina non ha spiccato, non riuscendo mai a portarsi a casa i tre punti. Saldo negativo anche per quanto riguarda i gol fatti (50 contro 59), mentre l'unico raffronto negativo riguarda i gol subiti, che sono passati da 51 a 42. Ricordando che questi dati dovranno essere aggiornati alle 22.30 di stasera, dopo il match del Mapei, e sottolineando come sia difficile scindere il percorso in campionato con le fatiche europee, la Fiorentina in ogni caso chiuderà la Serie A 2022/23 con numeri ed una posizione peggiore rispetto a quella dello scorso maggio.