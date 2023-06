UJFALUSI A RFV: "SAREBBE UN SOGNO VEDER FESTEGGIARE LA FIORENTINA A PRAGA. SU BARAK..."

FirenzeViola.it

Nell'avvicinamento alla finale di Praga, Radio FirenzeViola ha contattato un calciatore ceco come Tomas Ujfalusi, ex terzino e capitano della Fiorentina: "Prima di venire a Praga la Fiorentina ha ancora un'altra partita. In finale di Conference sarà difficilissimo, in situazioni del genere può succedere di tutto. C'è la possibilità di far bene. Ci vuole però anche un po' di fortuna, si deciderà tutto sui dettagli, una punizione o un angolo. Sicuramente saranno preparati al cento per cento. Sarebbe bellissimo vedere la Fiorentina festeggiare a casa mia. Verrò anche io allo stadio come invitato dalla Uefa, può darsi che parlerò anche con qualche giocatore della Fiorentina.

Che gara si aspetta?

"La Fiorentina cercherà di tener palla, il West Ham è una squadra meno di ragionamento e più fisica. Sono fiducioso perché vedo ad esempio che Jovic si sta riprendendo. In generale poteva essere una stagione migliore in campionato, ma vincere la finale sarebbe comunque bellissimo".

Il suo connazionale, Antonin Barak, può essere decisivo anche a Praga?

"Sì, è stato decisivo contro il Basilea. Questa stagione non ha giocato però tantissimo, vedremo cosa farà nello stadio che per lui è di casa avendo giocato con lo Slavia Praga. Secondo me lui è un giocatore che riesce a creare tante occasioni e riesce ad essere anche incisivo in zona-gol, è un numero otto, un centrocampista da incursioni".

Nell'ultimo periodo abbiamo visto diverse amnesie difensive dei viola.

"La Fiorentina gioca così, capita di fare errori in difesa. Sarebbe differente con un'altra idea di fondo, ma è giusto giocare così e rischiare. Anche i terzini, che spingono molto, espongono la squadra ai rischi".

In attacco, Jovic o Cabral?

"Il West Ham ha una difesa forte fisicamente quindi forse sarebbe meglio schierare Cabral, forse Jovic ha però più esperienza su questi palcoscenici".

Ha già in mente un fioretto in caso di vittoria della Viola?

"Io me ne vado ad Istanbul pochi giorni dopo per la finale di Champions, quindi non credo che potrò festeggiare molto. Se festeggio, festeggerò quindi a Praga".