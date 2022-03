TUTTO SUL VIOLA PARK, IN ATTESA DELLO STADIO

Il restyling del Franchi attira l'interesse dell'opinione pubblica e dei tifosi. La Fiorentina certo dovrà chiarire, magari con il ritorno di Rocco Commisso, il suo pensiero. Tanti i punti interrogativi soprattutto su come può portare ricavi e punti alla Fiorentina, come Rocco Commisso può partecipare a questo progetto che il Comune ha deciso di portare avanti autonomamente e soprattutto come può ricavarne benefici, a parte quello di far giocare la squadra in uno stadio rinnovato e non più fatiscente come è ora. La diplomazia sembra essere al lavora ma in attesa di risposte però la Fiorentina continua a puntare su quella che rimarrà, a questo punto, l'unica struttura di proprietà, ossia il Viola Park.

Come noto domani e domenica mostrerà il suo gioiello rispettivamente al mondo politico e istituzionale e, il giorno dopo, agli ex viola. Se quest'ultima è una mano tesa alla storia della Fiorentina stessa (che spesso si lamenta di essere accantonata) assume una certa importanza soprattutto la visita di domani mattina, con i sindaci metropolitani, ma in generale con le istituzioni, politiche, economiche e sportive, sia regionali che nazionali per far capire il possibile impatto socio-economico che il nuovo centro sportivo viola potrà avere nel territorio. I lavori procedono spediti e domani se ne avrà un'ulteriore prova (l'obiettivo è che i giovani ci possano entrare già nel 2022), ma di sicuro sarà un momento utile a stringere rapporti e a creare possibili alleanze importanti magari anche per lo stadio e la sua parte commerciale.