TUTTI TIFANO PER I VIOLA IN CONFERENCE, MA CHE INTRECCI NELL'ULTIMO TURNO DI A

La Fiorentina ha archiviato l'ultimo turno del campionato di serie A e, in attesa della finale di Conference sulla quale ha ricominciato a lavorare oggi e del recupero di inizio giugno con l'Atalanta, assisterà da spettatrice a quest'ultimo atto della stagione per le altre che tiferanno per lei il 29 in Conference, come hanno sottolineato negli ultimi giorni il presidente granata Cairo o ieri sera Malinovskyi del Genoa. Ma nel recupero il 2 non per tutte sarà così. Vediamo perché.

PROGRAMMA Dopo Cagliari-Fiorentina di giovedì (2-3) e Genoa-Bologna di ieri (2-0) tra oggi e domani proseguonole gare per l'ultima giornata che deve dare ancora alcuni verdetti. Oggi intanto si giocheranno Juventus-Monza (ore 18; Dazn) e Milan-Salernitana (20.45; Dazn) mentre domani Atalanta-Torino (18; Dazn/Sky) Napoli-Lecce (18; Dazn) Empoli-Roma (20.45; Dazn) Frosinone-Udinese (20.45; Dazn/Sky) H. Verona-Inter (20.45; Dazn) Lazio-Sassuolo (20.45; Dazn).

VERDETTI RETROCESSIONE E CHAMPIONS In coda ancora da decidere la terza squadra che retrocederà in B con Salernitana e Sassuolo, che vede l'Empoli che, terzultimo a 1 punto dall'Udinese e 2 dal Frosinone deve solo vincere con la Roma già sesta indipendentemente dallo scontro diretto delle altre due (Frosinone-Udinese). La Roma nulla può invece per avere la certezza della Champions, anche con una vittoria: già sicura dell'EL, andrebbe nella massima competizione europea solo se l'Atalanta rimanesse quinta e le liberasse dunque il posto già acquisito con la vittoria della Coppa mercoledì scorso. La sconfitta del Bologna ieri sera ha spianato la strada appunto alla Dea con 6 punti da giocare tra domani e il 2 giugno ma anche alla Juve che può scavalcarla al terzo posto (ma anche lei a solo +2 dall'Atalanta non è certa del posto in classifica pur in zona Champions).

ULTIMO POSTO EL La Lazio, settima, deve fare risultato per non rischiare di essere ripresa dalla Fiorentina eventualmente vincente il 2 giugno. A parità di punti infatti la Fiorentina sarebbe in vantaggio - a parità di scontri diretti - per la differenza reti e in Europa League andrebbe quest'ultima, retrocedendo i biancocelesti all'ottavo posto. Fanno però gli scongiuri Torino e Napoli che non hanno più la possibilità di raggiungere l'8° posto che vale la Conference (blindata dalla Fiorentina grazie alla vittoria nell'anticipo di giovedì a Cagliari) ma che hanno solo una possibilità di andare in Europa.

INTRECCIO CONFERENCE Chi arriverà nona tiferà sì per i viola - come dicevamo all'inizio - ma solo per la vittoria del trofeo ad Atene e non in campionato: solo se la squadra di Italiano resta ottava e vince la Coppa infatti libera il posto in Europa appunto per la nona (posizione che si contendono proprio Napoli e Torino). Intrighi insomma che al momento interessano davvero poco ai viola che l'Europa League proveranno a conquistarla con la vittoria ad Atene, anche se un poco prevedibile ko della Lazio con il Sassuolo retrocesso darebbe certo un paracadute.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 93 punti

2. Milan 74

3. Bologna 68**

4. Juventus 68

5. Atalanta 66 *

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 57

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 49**

12. Monza 45

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36 **

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 16

*: una gara in meno

**: una gara in più