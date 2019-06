TUTTE LE INCOGNITE DEL PROSSIMO MERCATO

In casa Fiorentina queste sono le ore, e saranno molto probabilmente i giorni se si comincia a guardare già più a lunga gittata, di Rocco Commisso. Dopo il CdA di ieri sembra essere emersa un'unica verità, che ruota attorno al nome del magnate italo-americano, già proprietario dei New York Cosmos, come nuovo numero uno della società viola. Di questo periodo, poi, comincia a prender piede un altro fenomeno che scatena gli interessi dei tanti tifosi calcistici, viola e non solo: il calciomercato. Nel caso della Fiorentina, però, sembra esserci poca chiarezza a riguardo della prossima sessione di trasferimenti, quella estiva, come per tanti altri aspetti legati al prossimo futuro di casa viola.

Ovviamente c'entra il presunto passaggio di proprietà, che porterebbe con sé - questo almeno secondo i principali commentatori ed addetti ai lavori - una rivoluzione anche all'interno dell'attuale dirigenza. Comprendendo anche la squadra mercato. E se per l'addio a Freitas come ds è ormai questione di arrivare alla fine del mese per giungere all'ufficialità, in merito al ruolo di Corvino poco c'è se non sensazioni, quasi tutte negative. L'attuale dg dell'area tecnica, difficilmente potrà conservare il suo posto. Ma per il momento, sottolineavano alcuni quotidiani stamani in edicola, dovrà comunque portare a termine piccole operazioni di mercato, perlopiù cessioni, quasi tutte già instradate in precedenza. Come ad esempio nel caso di Veretout, uno degli indiziati a non vedere neanche l'arrivo di Commisso a Firenze. Il francese viaggia sempre più rapidamente in direzione Napoli, e non è l'unico destinato ad andarsene nelle prossime settimane.

Sì, ma in entrata? Qui il discorso è decisamente più delicato, e rimane da capire con maggiore certezza il margine di manovra che avrà Corvino in queste ore, ovviamente legato al suo prossimo futuro. Posto che ci sono situazioni già definite a gennaio, su una di queste però pende ancora una totale incertezza: è ovviamente il caso Traorè, così ribattezzato dopo le vicende delle ultime settimane. Ma anche sui papabili riscatti, e con Edimilson che viene segnalato sempre più vicino al Mainz è già uno che svanisce, la situazione rimane poco chiara, densa di incognite. Se ad esempio difficilmente Mirallas sarà riscattato alle cifre pattuite - 8 milioni sono davvero troppi - su Muriel ad oggi tutto tace, nonostante sia la situazione in bilico che vede coinvolto uno tra i giocatori migliori attualmente in rosa. Da Siviglia continuano a riferire che la Fiorentina ancora non si è fatta avanti con alcuna proposta, ma ci sarebbe tempo comunque da qui al 30 giugno. Con Corvino o chi per lui. In attesa di conoscere le volontà di Commisso, ovviamente. Alla fine si torna sempre lì.