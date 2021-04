TRE MESI ALLE SCADENZE: DA NKOULOU A JOVETIC, TUTTI I NOMI

La Fiorentina e i giocatori in scadenza di contratto, o ancora meglio svincolati. Un filo rosso, anzi viola, che sta trovando una certa continuità anche nella gestione Commisso, visti gli arrivi in queste due stagioni dei vari Ribery e Caceres prima, e Callejon, Bonaventura e Borja Valero poi, tutti arrivati da senza contratto. Inevitabile dunque, oggi che mancano tre mesi esatti alle scadenze contrattuali dei grandi campionati europei, andare a monitorare quali profili potrebbero lasciare le rispettive squadre il prossimo 30 giugno.

SERIE A - Sono veramente tanti i giocatori della Serie A che vanno incontro alla scadenza. Numerosi sono al Milan: se ovviamente per motivi diversi Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic appaiono irraggiungibili, discorso differente potrebbe valere per Mandzukic, nome accostato anche in passato ai viola. Sempre tra le big, l'Inter non ha ancora rinnovato il contratto a D'Ambrosio, peraltro ex viola, così come a Kolarov, Ranocchia e Young, sempre per rimanere nell'ambito difesa. Da Napoli dovrebbero uscire sia Hysaj che Maksimovic, così come è ancora incerta l'opzione da esercitare in casa Lazio per prolungare con Musacchio, in scadenza coi biancocelesti al pari di due veterani quali Lulic e Parolo. Le occasioni migliori, però, sembrano arrivare scendendo in classifica: la Sampdoria ha Ramirez e Quagliarella in scadenza (su quest'ultimo da tempo si parla di rinnovo), mentre Nkoulou (già accostato non a caso alla Fiorentina) lascerà il Torino, e stessa cosa potrebbe avvenire con Ansaldi. Chiusura, tra i nomi accostabili, con un profilo come Pellè, già chiacchierato nei mesi scorsi.

Altre scadenze: Sportiello (Atalanta), Caldirola, Hetemaj, Insigne, Montipò, Sau, A. Tello, Tuia, Viola (Benevento); Asamoah, Klavan (Cagliari); Veloso (Hellas); Buffon, Chiellini, Dragusin (Juventus); Juan Jesus, Mirante, Bruno Peres (Roma); Bourabia, Magnanelli (Sassuolo).

PREMIER LEAGUE - Dal massimo campionato inglese sono in procinto di uscire nomi veramente importanti, su tutti quello di Aguero. Perché non sognare? Purtroppo per i tifosi viola, però, la corte al Kun sarebbe all'insegna di rivali troppo grandi per poterne uscire vincitori. Dall'altro lato di Manchester altri nomi di rilievo in uscita come Cavani, Mata e il portiere Romero. Il Liverpool potrebbe perdere a zero Wijnaldum, e a Londra in scadenza ci sono tre tutt'altro che qualunque: lato Chelsea ci sono Giroud e Thiago Silva, mentre David Luiz su quello Arsenal. Scandagliando profili più realizzabili, si trovano magari il paraguayano Balbuena del West Ham per la difesa, o laterali di fascia mancina come Alioski del Leeds e Bertrand del Southampton, ma anche centrali di difesa, si veda l'ex napoletano Fernandez oggi al Newcastle. Impressionano le tantissime scadenze di Crystal Palace, tra cui spiccano tre ex Liverpool quali Benteke, Sakho e Clyne ma anche l'espertissimo Cahill.

Altre scadenze: Izquierdo, Welbeck (Brighton); Schlupp, Townsend, Van Aanholt (Crystal Palace); King (Everton); Adrian, Phillips (Liverpool); Fernandinho, Garcia (Manchester City); Atsu, Carroll (Newcastle); Rose (Tottenham); Grosicki, Ivanovic, Robson-Kanu (West Bromwich); Saiss (Wolverhampton).

LIGA - Il sogno del mondo intero nella prossima estate si chiama Messi, ha le fattezze del dio del calcio. E poi altri desideri impraticabili chiamate Sergio Ramos o Modric. In casa Real, magari e sperando in una concorrenza non troppo folta, si potrebbe guardare a Lucas Vazquez. Ma, spostandosi a sud verso Siviglia, un suo omonimo senz'altro stuzzica, El Mudo Franco Vazquez. Anche sull'ex Palermo, però, si preannuncia lotta dura. Sempre dagli andalusi potrebbe interessare magari un laterale mancino quale Escudero, o magari potrebbe essere d'uopo guardare a Valencia: dai Murcielagos potrebbero infatti uscire profili importanti quali Gameiro e Mangala. Per la serie vecchie conoscenze, invece, ha il contratto in scadenza l'ex viola Joaquin nel Betis, così come il difensore Mandi. Sempre un centrale, un passato in Serie A e nel Milan, può andar via dall'Alaves: è Rodrigo Ely.

Altre scadenze: Navarro (Alaves); Mingueza (Barcellona); Ruiz (Betis); Negredo (Cadice); Ferreyra, Nolito (Celta); Dmitrovic (Eibar); Piatti (Elche); Jaime Mata, Yanez (Getafe); Rui Silva, Soldado (Granada); Okazaki (Huesca); Rochina (Levante); Vaclik (Siviglia).

BUNDESLIGA - Il panorama tedesco, come da sua tradizione tra l'altro, non offre un panorama troppo variegato, anche se ci sono nomi che hanno già avuto a che fare in passato con la Fiorentina, su tutti Javi Martinez, in scadenza col Bayern al pari di due big dai contratti onerosi come Alaba e Jerome Boateng, e di un attaccante per momenti importanti come Choupo-Moting. Due terzini in uscita dal Borussia Dortmund, entrambi destri: l'espertissimo Piszczek e il promettente, ma mai sbocciato, Passlack. Sempre in difesa, ma al centro, Dragovic del Bayer può essere un'occasione, così come l'ex sampdoriano Mustafi, con lo Schalke in procinto di retrocedere. Nota di colore: in scadenza entrambi i fratelli Khedira, Sami con l'Hertha e Rani con l'Augsburg.

Altre scadenze: Meyer (Colonia); Willems (Eintracht); Oztunali, Quaison (Mainz); Bentaleb (Schalke 04); Didavi (Stoccarda) J. Bruma (Wolfsburg).

LIGUE 1 - Il grande uscente del campionato francese è Depay, ambito da tante big d'Europa - Juventus su tutte - ora che scade il suo contratto col Lione, e poco sotto c'è Draxler. Nomi intriganti, ma più raggiungibili, in chiave viola potrebbero essere quelli di Thauvin del Marsiglia, o di un cavallo di ritorno quale Jovetic, del quale si è già sentito parlare qualche settimana fa. Per il resto tante scommesse che nascondono dietro potenziali fattori di rischio, come Ben Arfa (al Bordeaux però ci sono tanti nomi) e Grenier, quest'ultimo al Rennes.

Altre scadenze: De Preville, Jovanovic, Poundje, Sabaly (Bordeaux); Fonte (Lille); Germain, Nagatomo (Marsiglia); Ait-Bennasser (Monaco); Basila (Nantes).

ALTRI CAMPIONATI - Inevitabile concludere con un giro nel resto d'Europa, e non solo. Un nome succulento potrebbe essere quello dell'attaccante colombiano Santos Borre di quel River Plate da cui è arrivato anche Quarta, mentre rimanendo all'interno del Vecchio Continente le suggestioni migliori sono in Portogallo e in Olanda. Dei nomi? Marega del Porto, Tokoz del Besiktas e un altro centrocampista come Clasie, promessa mai esplosa del calcio olandese oggi 29enne. Spostandosi una zona d'interesse recente come la Russia, i nomi sono diversi ma nessuno strappa l'occhio.

Altre scadenze: Ucan (Alanyaspor); Svensson (AZ); Aboubakar (Besiktas); Gaitan (Braga); Dzagoev (CSKA); Kabore (Dinamo Mosca); Mevlja (Sochi); Lunev, Mostovoy (Zenit); Drommel (Twente).