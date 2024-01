TRE IPOTESI PER UN'EMERGENZA: TRA VALIGIE PRONTE E COMPLICATI CAMBI DI MODULO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Prosegue l'emergenza esterni per la Fiorentina, con Italiano che, in attesa che il frigo si riempia ulteriormente grazie al mercato, dovrà nuovamente far fronte a una carenza numerica nel reparto offensivo. Contro il Sassuolo è toccato a Ikoné e Brekalo, entrambi molto criticati a posteriori, anche se per motivi e con intensità diversa. Contro il Bologna, in una partita che varrebbe l'accesso alla seconda semifinale di Coppa Italia consecutiva, qualcosa potrebbe cambiare.

In sostanza le strade percorribili sono tre. Ikoné è praticamente certo di ottenere la conferma, a meno di clamorosi stop dell'ultimo minuto, mentre le ipotesi di modifica riguardano l'altra fascia. La prima è anche la più semplice, ovvero quella che porta alla riproposizione degli stessi uomini visti a Reggio Emilia. Il problema è che Brekalo è sempre con la valigia in mano e con la testa, almeno parzialmente, già altrove.

La seconda porta a un esperimento già visto contro i neroverdi, ovvero l'impiego di Parisi alto a sinistra. Il terzino in carriera ha già giocato più avanzato e ha caratteristiche che potrebbero comunque garantire un buon livello sia di spinta che di imprevedibilità. Una delle azioni più importanti dell'intera partita persa col Sassuolo è arrivata proprio grazie a una sortita di Parisi, sintomo che nelle sue corde calcistiche, c'è anche questo tipo di impiego.

L'ultima ipotesi, che è però anche la meno probabile visto il poco tempo a disposizione per preparare la partita di domani, è quella di un cambio di modulo. Un doppio trequartista con un'unica punta per formare un albero di Natale o due punte supportate da un solo trequarti, permetterebbero a Italiano di non dover schierare Brekalo con la valigia o Parisi fuori ruolo, magari facendo "rifiatare" anche lo stesso Ikoné. Che sia un'ipotesi plausibile per domenica pomeriggio contro l'Udinese?

Sicuramente Italiano aspetta rinforzi in quel settore e anche a stretto giro di posta. Ngonge è più di un'idea, ma la sensazione è che la Fiorentina stia aspettando ad affondare il colpo, magari perché in piedi ci sono ancora delle alternative oppure perché i dirigenti attendono il rientro di Commisso (che qualcuno dà per imminente), per annunciare le prime operazioni alla presenza del proprietario del club viola.