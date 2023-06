TRATTATIVE APPENNINICHE

Tra ventiquattro ore esatte inizierà ufficialmente il calciomercato estivo e, in attesa di capire se la Fiorentina disputerà o meno la Conference League l’anno prossimo, la dirigenza viola è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Vincenzo Italiano. Un rinforzo, se non di più, potrebbe arrivare da non molto lontano, per l’esattezza da Bologna.

Nella formazione rossoblù, infatti, sono presenti due o tre elementi che piacciono non poco sia al tecnico viola che alla coppia Pradè-Barone. Il calciatore che piace di più è sicuramente Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino sarebbe il sostituto perfetto di Amrabat in mezzo al campo, ma la società di Saputo, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, non vorrebbe privarsi troppo facilmente del giocatore e Thiago Motta lo vorrebbe trattenere. Stesso identico discorso anche per Riccardo Orsolini, anche per lui il Bologna spara alto, ma una contropartita, magari uno tra Terzic e Sottil, potrebbe abbassare il costo del cartellino.

Nelle prossime settimane, comunque, la situazione si dovrebbe fare più chiara. Intanto il Milan pensa a Dominguez come sostituto di Tonali, mentre il Napoli vorrebbe Orsolini come dopo Lozano. Tutti e due i calciatori si sentono pronti ad un salto di qualità, e la possibilità di giocare una competizione europea, se davvero la Fiorentina dovesse essere ripescata, potrebbe essere la carta giusta per convincerli a sposare la causa viola.