La Fiorentina domani giocherà contro l'Empoli in un derby che potrebbe voler dire molto per la Viola. Il tecnico Vincenzo Italiano lo sa bene. L'ex allenatore dello Spezia manderà in campo i migliori e quelli che ha visto meglio in allenamento. Tutti tranne uno. Nico Gonzalez, infatti, nonostante sia stato spremuto anche dal CT Scaloni per le partite dell'Argentina, dovrebbe partire dal primo minuto. Italiano non si è mai nascosto e, nonostante abbia fatto del turnover sempre la sua arma principale, all'argentino proprio non può rinunciare.

In panchina una sola partita contro il Napoli la scorsa giornata. Entra al minuto 73, con poco più di venti minuti a disposizione. A Nico bastano quelli e dopo venti minuti esatti insacca la palla in rete e realizza il suo quinto gol in Serie A in questa stagione. Gonzalez non è indispensabile solo come finalizzatone ma come leader e trascinatore della squadra. Lo confermano anche le reti per qualificarsi in Uefa Conference League, che non solo sono stati due gol che hanno consentito alla Viola di qualificarsi, ma hanno fatto proseguire l'obiettivo di una piazza che ha ancora l'amaro in bocca dalla scorsa edizione.

A differenza dello scorso anno l'argentino sta dimostrando il valore del suo acquisto e il motivo perché, durante la sessione di mercato estiva, Rocco Commisso ha rinunciato ai 40 milioni offerti dal Brentford. Il nuovo 10, dall'inizio della stagione, si è caricato la squadra sulle spalle. La stessa squadra alla quale ha promesso amore anche per tutta la vita. Italiano lunedì avrà nuovamente bisogno di lui, della sua stella, per ottenere una vittoria per non interromperebbe il sogno di tornare a lottare con le grandi i primi posti della classifica.