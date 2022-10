TRAMEZZANI A RFV: "DIAMO TEMPO A CABRAL. ITALIANO IN UN MOMENTO NO. JOVIC..."

Paolo Tramezzani, attuale allenatore del Sion, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola della Fiorentina e in particolare anche di Cabral, il quale ha un ottimo recente passato proprio nel campionato svizzero con la maglia del Basilea. Queste le sue parole: "Cabral è stato un investimento e si è ritenuto potesse essere l'attaccante titolare di questa squadra, ma poi le cose possono cambiare in corso d'opera. Sono comunque convinto che abbia qualità, diamogli tempo, bocciarlo ora sarebbe prematuro".

Su Balotelli: "Potrebbe fare comodo a tante squadre italiane. Io ritengo che sia ancora attualmente il calciatore italiano più forte e poi, ora che alleno, vedo anche che a livello umano è fantastico".

Cosa ne pensa di questo inizio di Vincenzo Italiano?

"Italiano ha sempre fatto bene per poi riconfermarsi: a Trapani, a La Spezia. Ora è il primo momento in cui fa meno bene. A me però la Fiorentina piace sempre come gioca: è un periodo di assestamento, un momento negativo che ci può stare nella carriera di un allenatore. Italiano rimane comunque una garanzia per i viola, va supportato e gli va data fiducia".

Su Jovic: "Jovic è in un momento di conoscenza del calcio italiano. Deve capire cosa gli chiede la squadra e l'allenatore, oltre ai movimenti. Ad oggi magari può sentirsi limitato, ma a me è sempre piaciuto e credo che Firenze sia la piazza ideale per lui".

Che annata si aspetta dalla Fiorentina?

"Il campionato è diviso in due parti, prima e dopo il Mondiale. Poi credo che per la Fiorentina abbia inciso tanto giocare in Conference, è una competizione toglie tante energie. Credo però che la Fiorentina farà una seconda parte di stagione importante".