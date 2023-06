TRAFFICO SULLE FASCE

FirenzeViola.it

Il calciomercato anche in casa Fiorentina è entrato nel vivo. E se ormai sembra appurato che Riccardo Saponara non rinnoverà il contratto con il club gigliato e che lascerà il capoluogo toscano, per gli altri esterni in rosa è ancora tutto incerto. Andando in ordine e partendo dalla fascia sinistra, sono 3 gli esterni che ipoteticamente ad oggi si contendono quella posizione in campo: Riccardo Sottil, Christian Kouame e Josip Brekalo. Una fascia affollata, alla quale potrebbe aggiungersi Sabiri come jolly, che fa ipotizzare delle possibili cessioni.

Sottil ad oggi sembra il maggior indiziato a partire, anche se la giovane età e un contratto in scadenza nel 2026 non mettono fretta alla Fiorentina, che vuole comunque ragionare su un giocatore cresciuto nel vivaio (e che dunque è importante anche a livello di liste). Per quanto riguarda Kouame c'è la possibilità che la società Viola possa monetizzare più di quanto si poteva immaginare ad inizio stagione, ma la sua partenza è tutt'altro che certa visto e considerato che lo stesso Vincenzo Italiano ha più volte ribadito che "in guerra" si porterebbe sempre uno come l'ivoriano. Su Brekalo invece, salvo sorprese, pochi dubbi sulla permanenza.

E per quanto riguarda la fascia destra? L'ultimo nome in entrata è quello di Dodi Lukebakio, attaccante esterno dell'Herta Berlino, che con Orsolini, Berardi e Ngonge ha una caratteristica in comune: sono tutti mancini. Un dettaglio forse poco importante, ma che se guardiamo a tutta la batteria di esterni lascia perplessità sulle possibili scelte di Italiano. A destra Italiano si ritroverebbe Nico Gonzalez, Ikonè e un altro ipotetico esterno mancino. Certo, spesso Nico ha giocato sulla fascia sinistra, mentre altre volte è toccato a Ikonè, ma questa insistente ricerca di un esterno mancino pone alcune quesiti sui due sopracitati. Nico è stato cercato a gennaio dal Leicester, ma per la Fiorentina è imprescindibile, mentre per il francese non sono arrivate offerte, ma dopo un anno e mezzo in cui le aspettative erano altre (anche in termini di gol), la società gigliata farà senz'altro delle valutazioni nel caso delle squadre si facessero avanti. In ogni caso l'ex Lille non è sul mercato.