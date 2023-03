TRA SOGNI E TABÙ DA SFATARE

Al punto giusto nel momento giusto. La sfida di dopodomani tra Fiorentina e Milan sembra arrivare forse nella fase più opportuna della stagione viola. Primo perché la formazione di Italiano sembra essersi del tutto ritrovata dopo un periodo di alti e bassi che aveva costretto Biraghi e compagni a scendere fino al 15° posto della classifica. E poi perché, dall’altra parte, ci sarà una squadra che oltre a presentarsi al Franchi priva di due titolari (Leao e Krunic) avrà con tutta probabilità parte della testa già rivolta al delicatissimo impegno di Champions di mercoledì prossimo a Londra contro il Tottenham, 90’ che possono cambiare per i rossoneri i destini di un’intera stagione (sotto l’aspetto del prestigio e delle entrate economiche).

Ecco perché la Fiorentina, mai come stavolta, è determinata a volerci provare. Per regalare a Firenze un’altra notte da incorniciare (e sarebbe la prima contro una big, visto che quest’anno a Firenze al cospetto delle più grandi sono quasi sempre arrivati dolori, eccezion fatta per i pareggi con Napoli e Juventus a inizio stagione) e per dare prima di tutto un segnale a se stessa. Specie ora che Italiano avrà la possibilità di lavorare con (quasi) tutta la rosa a disposizione: farà eccezione il solo Terzic, messo ko a Verona e costretto a uno stop di circa due settimane.

Anche se la rincorsa verso l’Europa, almeno in campionato, sembra complessa, il prossimo turno prevede anche due scontri diretti che potrebbero fare le fortune dei viola: da un lato Roma-Juventus e dall’altro Torino-Bologna. Tutte gare in cui, in linea teorica, tre delle squadre che come la Fiorentina lottano per il 7° posto potrebbero perdere terreno. Logico dunque che la sfida di sabato possa rappresentare un’opportunità importante da cogliere, specie perché - oltre all’ipotetico successo contro una big - darebbe la possibilità alla squadra di Italiano di sfatare un altro tabù. Ovvero quello che in questa stagione non ha mai visto Biraghi e compagni vincitori al cospetto di una delle formazioni che sta davanti ai viola in classifica.