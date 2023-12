TRA PRIMO POSTO E IL FANTASMA DEL "BISCOTTO": BUDAPEST SI PREPARA ALLA GARA DELLA GROUPAMA ARENA

C’è ancora qualche cumulo di neve per le vie di Budapest, una città bagnata e fredda che però riesce a riscaldarsi vivendo a 360° la sua giornata tipo per il calcio. Girando per le vie della capitale magiara è impossibile non sentire parlare delle cosiddette “big five”: Ferencváros, MTK, Újpest, Honvéd e Vasas sono infatti le squadre che questa metropoli di 1,7 milioni di abitanti segue con passione giorno dopo giorno, all’interno di un movimento calcistico - quello ungherese - che da anni ormai è in costante crescita (basti pensare a quello che ha fatto la Nazionale dell’italiano Rossi negli ultimi Europei e nelle attuali qualificazioni al torneo in Germania del 2024).

L’umore in casa Ferencvaros, l’avversario con cui la Fiorentina questa sera si giocherà il primo posto all’interno del girone F, non è però dei migliori: la sconfitta di domenica in trasferta contro la capolista Paks che ha allontanato la formazione di Stankovic dal primo posto (ora i campioni in carica sono a -4 dai diretti avversari) ha creato non pochi malumori attorno alla formazione biancoverde, che al netto del ritorno in campo di Barbabas Vargas - 17 reti in 20 gare - dopo quasi due mesi di distanza oggi contro i viola si gioca una fetta importante del suo futuro: “Non voglio giocare per il pareggio, chi mi conosce sa che voglio sempre vincere” è stato l’ammonimento dell’ex tecnico della Samp alla vigilia della gara della meravigliosa Groupama Arena - dove sono attesi 23mila spettatori di cui mille da Firenze - ma la sensazione è che l’atteggiamento del “Fradi” (com’è soprannominato in modo vezzeggiativo il Ferencvaros) sarà assolutamente guardingo.

In casa Fiorentina scelte obbligate e nessuna voglia di rischiare il "biscotto": Bonaventura, Sottil e Arthur sono fuori causa per alcuni acciacchi fisici per cui gran parte delle chances di Italiano di dare qualità alla manovra della squadra passeranno dalle giocate di Nico Gonzalez, destinato a tornare dal 1’ dopo tre gare passate tra panchina, infermeria e tribuna.

Le probabili formazioni di domani:

FERENCVAROS (4-1-4-1): 90 Dibusz; 25 Makreckis, 27 Cissè, 22 Abena, 99 Ramirez; 18 Siger; 20 A. Traorè, 15 Abu Fani, 16 Zachariassen, 50 Marquinos; 72 Pesic.

A disposizione: 1 A. Varga, 23 Paszka, 13 Esiti, 30 Barath, 17 Civic, 7 Ben Romdhane, 14 Gojak, 55 Katona, 76 Lisztes, 10 Chol Nguen, 19 B. Varga.

Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Lopez, 32 Duncan; 10 Gonzalez, 72 Barak, 77 Brekalo; 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 40 Vannucchi, 70 Pierozzi, 28 Martinez Quarta, 26 Mina, 37 Comuzzo, 38 Mandragora, 73 Amatucci, 19 Infantino, 99 Kouame, 11 Ikoné, 18 Nzola.

Allenatore: Italiano.

Stadio: Groupama Arena

Arbitro: Godinho (Por)

Guardalinee: Teixeira e Almeida (Por)

Quarto uomo: Baixinho (Por)

Var: Malheiro (Por)

Avar: Santos (Por)