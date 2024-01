TRA MERCATO, SERIE A E RIYAD: È GIÀ INIZIATA FIORENTINA-NAPOLI

Anche se nel mezzo ci sarà un fondamentale turno di campionato, è già iniziata Fiorentina-Napoli. Perché in attesa di quello che sarà l'appuntamento a Riyad per la semifinale di Supercoppa, i destini dei club di Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis si incrociano e si intrecciano quotidianamente. Non solo perché i due presidenti restano alleati in Lega per provare a rivoluzionare e avere il controllo del mondo del calcio italiano - anche se nella questione Superlega hanno preso posizioni differenti - ma soprattutto per le voci e gli interessi di mercato che a volte collimano, a volte invece riguardano direttamente le due squadre.

L'ultimo nome in ordine di tempo che ha visto gli interessi di Fiorentina e Napoli andare su uno stesso calciatore è quello di Arthur Theate, difensore del Rennes che la Viola segue già dalla scorsa estate. Alla fine quell'interesse non portò a nulla se non al rinnovo del calciatore ex Bologna con il suo attuale club, rimandando però i discorsi alla prossima estate quando a Theate piacerebbe poter tornare in Serie A. Così, un Napoli in cerca di acquisti per raddrizzare la sua stagione, è finito proprio su Theate per il quale è pronto ad investire 18 milioni di euro. Se l'affondo andrà a buon fine è ancora presto per dirlo, ma dimostra come ancora una volta i due club abbiano interessi comuni. Prima di Theate c'è stato Traoré, attenzionato dalla Fiorentina qualche giorno fa e ormai prossimo a vestire d'azzurro ed essere a disposizione di Mazzarri probabilmente già entro la Supercoppa.

Infine ci sono gli affari portati avanti direttamente tra i due club. Il più caldo in questo momento è quello relativo ad Antonin Barak, uno degli obiettivi primari per il Napoli dopo che le cose con Samardzic si sono complicate. I partenopei vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina non apre a questa soluzione ma ascolterebbe solo eventuali offerte a titolo definitivo. Nulla di fatto, per ora, ma esattamente come accadde nell'ultimo giorno del mercato estivo per Jovic, occhio che Barak non resti l'operazione più semplice sul finire di gennaio per De Laurentiis. Percorso inverso potrebbe farlo Diego Demme, vecchio pallino di Pradè e in uscita dal Napoli che già l'ha proposto alla Fiorentina nell'ambito dei primi discorsi per Barak. Il centrocampista sarebbe un'operazione iper low cost per i viola che stanno tenendo il suo nome sul tavolo. E siccome già ad agosto è stato vicino a Firenze, chissà che non possa finalmente vestire la maglia viola a partire da febbraio.