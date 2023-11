TRA LE SCADENZE OPPORTUNITÀ ANCHE PER I VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina scandaglia il mercato dei giocatori in scadenza che non hanno ancora rinnovato e che dunque a febbraio dunque possono già firmare per un altro club. Un modo per portare giocatori di un certo livello a Firenze a parametro zero, puntando sull'ingaggio e non su cartellini esosi, come accaduto già in passato, soprattutto con Pradè. Rossi, Boateng, Ribery ma soprattutto Bonaventura sono tra i tanti nomi arrivati appunto a zero durante la gestione dell'attuale direttore sportivo, campioni che hanno fatto innamorare Firenze nella maggior parte dei casi mentre qualcuno si è rivelato una delusione.

In queste ore Lady Radio ha rilanciato il sondaggio viola (per ora tale) su Felipe Anderson, esterno della Lazio appunto in scadenza e che per ora non ha ancora rinnovato. Un rinnovo di cui Lotito aveva iniziato a parlare in estate ma che ad ora non è stato messo nero su bianco. L'esterno ora guadagna 2,2 milioni di euro più bonus a stagione e punta ad una cifra più alta anche se a giugno avrà 31 anni. La volontà, si dice, sia restare ancora a Roma e magari le voci di mercato servono ad accelerare la firma ma si sa, se non arriva presto poi a febbraio tutto è possibile.