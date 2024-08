TRA JUVE, ATALANTA E…FIORENTINA: IL PUNTO SU NICO GONZALEZ

Fonte: ha collaborato Niccolò Ceccarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiamatelo effetto farfalla, chiamatelo effetto domino, chiamatelo come volete. Insomma, da Torino erano certi che l’acquisto di Pinamonti da parte del Genoa potesse iniziare quel meccanismo di causa-conseguenza che avrebbe portato la Juventus a dotarsi del tanto agognato esterno d’attacco e a proseguire questa catena di do ut des che chissà dove sarebbe potuta arrivare. Invece tutto si è bloccato subito a Firenze con l’arrivo di Gudmundsson, come se fosse stata calcolata male la distanza tra la tessera dell’islandese e quella dell’argentino. E a pensarci bene - continuando su questa metafora del domino - una distanza tra le due tessere c’è e non sembra neanche troppo banale ridurla.

LA FIORENTINA NON HA FRETTA - Nonostante Nico Gonzalez prema molto per cambiare aria e andare in un club che possa giocare la Champions, la Fiorentina - forte anche di un contratto che il numero 10 ha prolungato non più di un anno fa - considera il giocatore ancora un elemento cruciale della rosa e non è disposta a cederlo al ribasso. La richiesta viola è molto chiara: per Nico servono almeno quei 40 milioni che un anno fa furono rifiutati dal Brentford. Meglio se pagati subito o, al limite, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto e senza contropartite.

JUVENTUS BLOCCATA - Una situazione che ha complicato non poco le idee della dirigenza bianconera, la quale dovrà pazientare ancora e probabilmente spingersi a condizioni migliori rispetto ai 30 milioni offerti a Pradè e soci. Al momento la Juventus resta l’opzione più accreditata, anche per via dell’accordo con il giocatore, ma attenzione anche ad una "vecchia” rivale, che potrebbe tornare alla carica.

TORNA SOTTO L’ATALANTA? - Ormai abbiamo capito che l’Atalanta è il terzo incomodo di questo mercato estivo. Lo è stata con la Fiorentina per Zaniolo e (indirettamente) per Retegui; lo è stata con il Napoli per Brescianini; lo potrebbe essere con la Juventus per Nico Gonzalez. Anzi a dire il vero sono stati proprio i nerazzurri per primi a chiedere ufficialmente Nico Gonzalez e a mettere sul piatto della bilancia una proposta da 30 milioni. in casa dei bergamaschi la richiesta di non convocazione da parte di Ademola Lookman e la possibilità che il suo eroe di Dublino vada al Paris Saint Germani ha sollevato un bel polverone e aperto a diversi scenari futuri. A questo si è aggiunta la partenza proprio in queste ore di El Bilal Touré allo Stoccarda. Qualora la Dea vendesse anche l’attaccante nigeriano tornerebbe a bussare ai cancelli del Viola Park per Gonzalez. E a quel punto avrebbe anche i soldi che la Fiorentina chiede.