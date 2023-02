TRA INFORTUNI E GOL SFIORATI: CASTROVILLI CERCA ANCORA IL RISCATTO A VERONA

Questo 2023 non è iniziato al meglio per la Fiorentina e la stessa cosa si può dire per il suo numero 10, Gaetano Castrovilli. Il classe 1997 era tornato tra i convocati in una gara ufficiale lo scorso 3 gennaio in occasione della sfida interna contro il Monza, ma un paio di settimane più tardi un infortunio al polpaccio accusato in allenamento lo ha tenuto fuori fino alla partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus.

Proprio il 13 febbraio, nella sfida contro i bianconeri, l'ex Bari era tornato tra i convocati ed aveva ritrovato la via del gol (annullato poi per il fuorigioco di Ranieri), che manca dunque tutt'oggi dalla partita del 22 dicembre contro l'Hellas Verona, che tra l'altro è il prossimo avversario della Fiorentina in campionato. In quell'occasione il centrocampista viola, grazie ad un colpo di testa su assist di Terzic, risolse una sfida che si era fatta complicata per Biraghi e compagni (1-1 finale).

Il fantasista di Italiano non ha trovato molto minutaggio nelle ultime sfide, nonostante si sia notato come nei pochi ingressi in campo abbia fatto la differenza, quantomeno dal punto di vista tecnico. Per Castrovilli, e in chiave salvezza per tutta la squadra, sarà dunque cruciale la sfida di Verona (ancora una volta). La speranza è che possa tornare a fornire prestazioni di alto livello e aiuti i compagni ad uscire da una situazione che in campionato si sta facendo sempre meno piacevole.