TRA IMPEGNI E AMAREZZA, LUNEDÌ ANCORA VENUTI?

La Fiorentina sta faticando non poco in questo finale di campionato, senz’altro anche per via degli infortuni che continuano puntualmente a colpirla. L’ultimo acciaccato in lista è Alvaro Odriozola, che sembrava recuperato e, invece, domenica contro il Milan ha dovuto dare forfait a causa di un fastidio muscolare. Nella giornata di oggi il terzino spagnolo - di cui si fa un gran parlare dato il suo possibile ma non sicuro riscatto dal Real Madrid - ha svolto del lavoro personalizzato al centro sportivo e la sua presenza lunedì contro la Roma è come minimo in dubbio.

Dunque potrebbe toccare ancora a Lorenzo Venuti. Il classe ’95 non ha trascorso una settimana facile, visti gli insulti social che gli sono stati indirizzati dopo la sconfitta contro di San Siro. Tra l'altro il suo è un caso a parte, considerando che si tratta di uno degli ormai non più così frequenti calciatori-tifosi, di quelli che sentono particolarmente il peso della maglia che indossano. Per questo, nel caso, non sarà una passeggiata tornare in campo, in un Franchi che comunque non esiterà a rinnovargli la propria vicinanza in un momento della stagione delicato per tutti.