TRA FAUSTO VERA E ARTHUR: CASTING IN CORSO IN MEDIANA

Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci sull'addio di Sofyan Amrabat. Tra i sondaggi e le possibili offerte dall'Arabia Saudita, il Manchester United, l'Atletico Madrid e le parole del fratello Nordin, sembra essere vicina la soluzione per il centrocampista marocchino. Certo, la Fiorentina non vuole fare sconti e la cifra richiesta è sempre di circa 30 milioni di euro così da poter tornare sul mercato, dopo l'arrivo di Parisi, e regalare a Vincenzo Italiano un nuovo centrocampista.

I nomi caldi sono sempre quelli di Hjulmand, Demirbay, Fausto Vera e Maxime Lopez, ma come riportato ieri sera da Sky Sport alla lunga lista stilata dalla società per sostituire Amrabat si è aggiunto anche Arthur Melo (o semplicemente Arthur). Il centrocampista brasiliano è finito fuori rosa alla Juventus e nell'ultima stagione in prestito al Liverpool non ha disputato neanche un minuto (anche a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto out per 4 mesi). Un nome che per caratteristiche può essere paragonato al sopracitato Lopez del Sassuolo oppure al Torreira che lo scorso anno ha ricoperto egregiamente il ruolo di regista.

Vincenzo Italiano dunque attende novità a centrocampo, con il rinnovo di Castrovilli che si avvicina sempre di più, e non è da escludere a questo punto che la Fiorentina punti al doppio colpo in mezzo. Al posto di Amrabat è probabili che arrivi un giocatore con caratteristiche simili, ma con la partenza di Bianco in prestito e il futuro di Duncan in bilico, la Fiorentina sa che non potrà affrontare il prossimo campionato con soli 3 giocatori per la mediana a due e per questo un ipotetico Arthur potrebbe non escludere un altro arrivo.