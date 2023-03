TRA CAMPO E FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Non si potrà dire che in settimana Italiano e i suoi siano stati caricati di eccessive pressioni. Se esiste una ripercussione positiva del tanto clamore sollevato (nuovamente) dalla vicenda stadio risiede probabilmente nella disattenzione (inevitabile) che ha riguardato la squadra in vista della ripresa del campionato. Già, perchè mentre Italiano ritrova pian piano anche i vari nazionali sono gli scenari futuri a tenere banco a dispetto dell’imminente ripresa dei vari impegni, sorta di toccasana per tutto il gruppo libero persino da eccessive aspettative.

Quasi un vantaggio da sfruttare non appena il campo tornerà a emettere i propri verdetti, tanto più di fronte a un periodo in cui la Fiorentina scenderà in campo di continuo e per questo sarà sotto altrettanta continua valutazione. A cominciare da sabato, con una trasferta milanese sulla carta tutt’altro che semplice ma nella quale provare a bissare l’exploit con il Milan.

Certo, scenari e dibattiti legati a quel che accadrà intorno allo stadio Franchi restano fondamentali per immaginare una qualsiasi forma di futuro, ma intanto toccherà a Italiano e i suoi portare a termine una stagione che ha ancora tutto per regalare soddisfazioni, farlo a fari spenti potrebbe pure tornare utile. Sfruttando l’onda lunga dei 7 successi arrivati prima della sosta e perchè no, pure di un bel po’ di libertà mentale piovuta nel bel mezzo di una mareggiata che riguarda ben altre questioni future rispetto ai risultati di questa stagione.