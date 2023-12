TOTOFORMAZIONE, TORNANO NICO E JACK. DAVANTI NZOLA FAVORITO SU BELTRAN

FirenzeViola.it

Pochi dubbi in difesa e qualche ballottaggio in avanti per Vincenzo Italiano in vista della sfida di stasera all'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho. In porta torna titolare Terracciano dopo l'ottima prova di Christensen in Coppa Italia. Davanti all'ex portiere dell'Empoli l'unico dubbio riguarda chi farà coppia con Milenkovic. Ranieri sembra in netto vantaggio ma qualche speranza di partire dal primo minuto ce l'ha anche Martinez Quarta. Sicuri titolari invece Kayode a destra e Biraghi a sinistra. Nessun dubbio neanche in mediana, dove giocheranno Arthur e Duncan, e sulla trequarti dove tornerà nell'undici iniziale Bonaventura. Sugli esterni dovrebbero giocare il recuperato Gonzalez e Kouame, anche se scalpita Sottil dopo le reti contro Salernitana e Parma. In attacco infine solito ballottaggio Nzola-Beltran con l'angolano che dopo la rete al Parma in Coppa Italia sembra partire avanti nelle gerarchie. Queste le probabili formazioni dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Nzola.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura; Kouame, Beltran.

Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.