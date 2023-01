TOTOFORMAZIONE, TORNANO DAL 1' AMRABAT E MILENKOVIC. ANCHE BIANCO SPERA

Quest'oggi alle ore 15 la Fiorentina è pronta a sfidare il Sassuolo allo stadio Artemio Franchi. Non mancano le assenze in casa viola. da Jovic a Mandragora, passando per Gollini e Zurkowski. Torna, anche se non giocherà sicuramente titolare, tra i convocati Nico Gonzalez. In porta toccherà a Terracciano, mentre in difesa potremmo vedere il ritorno di Milenkovic al posto di Igor. Per quanto riguarda i terzini sulla sinistra agirà Biraghi, mentre a destra dovrebbe ritoccare a Dodo, anche se qualcuno propone Venuti. Tanti dubbi nella mediana dove a lottarsi il posto sono Amrabat, Duncan e Bianco. Sulla trequarti confermato Ikone, con Bonaventura e Kouame che prenderanno il posto rispettivamente di Barak e Saponara. Davanti in campo l'unica punta a disposizione di Italiano: Cabral.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Bianco; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Cabral.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Bianco; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Cabral.

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Bianco; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Cabral.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Bianco; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Cabral.

La Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Cabral.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Cabral.