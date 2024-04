TOTOFORMAZIONE, STESSO 11 DI COPPA O QUASI: A SINISTRA BIRO. DUBBI A DESTRA E IN MEDIANA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la bella vittoria ottenuta nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Fiorentina cerca continuità sul campo della storica rivale Juventus. Una partita dai mille significati che vale molto per il futuro delle due squadre. Per questo motivo Vincenzo Italiano opta per il suo classico 4-2-3-1. In porta ci sarà di nuovo Terracciano, fresco di clean sheet in Coppa, davanti a lui la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Milinkovic e Ranieri. A sinistra si rivedrà capitan Biraghi mentre a destra è ballottaggio serrato a tre tra Kayode, leggermente favorito, Dodò e Faraoni. I dubbi maggiori per i quotidiani riguardano il duo che formerà la linea mediana, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Arthur. Se il brasiliano non sarà al top pronti ad essere riproposti Bonaventura e Mandragora. Da non escludersi neanche l’utilizzo di Duncan. Nel reparto offensivo, dietro all’unica punta Belotti, dovrebbero agire Nico Gonzalez, Beltran e uno tra Sottil e Kouamé. Queste le probabili formazioni della Fiorentina secondo i vari quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT-STADIO (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

LA NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

CORRIERE FIORENTINO (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

REPUBBLICA FIRENZE (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti.

FIRENZEVIOLA.IT (4-2-3-1):Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.