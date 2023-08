TOTOFORMAZIONE, SPAZIO AGLI ARGENTINI. DAL 1' ANCHE KOUAME

FirenzeViola.it

La Fiorentina questa sera scenderà in campo contro il Lecce per la seconda gara di questo campionato 2023-2024. Vincenzo Italiano per l'occasione ha infatti in mente di schierare una Fiorentina argentina, con Quarta ad affiancare Milenkovic e Nico Gonzalez insieme a Infantino a supporto di Beltran. Ecco le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi:

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Kouame, Infantino, Nico Gonzalez; Beltran.

La Gazzetta dello sport (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Kouame, Infantino, Nico Gonzalez; Beltran.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouame, Infantino, Nico Gonzalez; Beltran.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Tirreno (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Kouame, Infantino, Nico Gonzalez; Beltran.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouame, Infantino, Nico Gonzalez; Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Mandragora; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran

TuttoMercatoWeb (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Sottil; Nzola.