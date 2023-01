TOTOFORMAZIONE, QUOTIDIANI TUTTI D'ACCORDO: DAVANTI C'È KOUAME

Quest'oggi la Fiorentina tornerà in campo contro il Torino, per l'esattezza alle ore 20:45, allo stadio Franchi. L'obiettivo viola è quello di trovare subito i tre punti per iniziare una rincorsa europea che si è riaccesa dopo la penalizzazione alla Juventus. Sul probabile 11 che sfiderà i granata sembrano essere quasi tutti d'accordo i quotidiani. In porta confermatissimo Terracciano, con Quarta infortunato, invece, inamovibili i due centrali Igor e Milenkovic. Sulle fasce a sinistra agirà Biraghi, mentre con la squalifica di Dodò a destra toccherà, salvo sorpresa, a Venuti. Mediana tutta africana con Amrabat e Duncan e Bonaventura centravanti. Sulle ali agiranno Saponara e Ikonè, con Nico Gonzalez non ancora al top. Mentre la notizia che fa più discutere è la possibili panchina di Jovic, con Kouame al suo posto.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Kouame.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Kouame..

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Kouame..

Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Kouame.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Jovic.

Il Tirreno (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Kouame.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Saponara; Kouame.