TOTOFORMAZIONE, POCHI DUBBI: TORNA NICO, CONFERMATO JACK

© foto di Federico De Luca 2023

Oggi alle ore 21 allo Stadio Zini di Cremona andrà in scena la sfida tra Cremonese e Fiorentina, semifinale d’andata di Coppa Italia. I viola, reduci da otto vittorie consecutive cercheranno di mettere sulla buona strada il percorso verso la finale di Roma in attesa del ritorno. Mentre la Cremonese, ultima in classifica, proverà a ottenere una finale che sarebbe storica. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, la probabile formazione della Fiorentina, pochi sono i dubbi su quelle che potrebbe essere le scelte di mister Italiano. In porta confermatissimo Terracciano. In difesa Dodò a destra, nel mezzo, viste le condizioni non ottimali di Milenkovic, ci saranno Quarta e Igor. A sinistra capitan Biraghi. Mediana a due composta dalla coppia Amrabat-Mandragora, con Castrovilli verso la panchina. Dietro al terminale offensivo che sarà Cabral, tornerà Nico Gonzalez e ci saranno Bonaventura e Ikoné. Dunque, panchina per Barak.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral.