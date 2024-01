TOTOFORMAZIONE, NICO SÌ O NICO NO? PIÙ RANIERI DI QUARTA, POI SCELTE FATTE NEL CONSUETO 4-2-3-1

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La batosta in Supercoppa, il mercato che non ingrana e il tema stadio portano da tanti giorni ondate di negatività sulla Fiorentina, su cui aleggiano i malumori dei tifosi. Oggi però si torna in campo e allora spazio al gioco, con i viola chiamati a difendere la zona Champions dagli assalti delle avversarie dopo essere stati fermi un turno causa impegno in Arabia. Italiano, dopo giorni di riflessioni sull’assetto tattico, si appresta a sfidare l’Inter col consueto 4-2-3-1, e dunque con la linea a quattro che dovrebbe prevalere su quella a tre. Quanto alle scelte, rimane il grosso punto interrogativo su Nico Gonzalez. L’ex Stoccarda è di nuovo arruolabile ma vista l’importanza e le condizioni non ancora al top non sarà mai troppa la prudenza, da qui il dubbio sul suo impiego: secondo buona parte della stampa l’argentino agirà dall’inizio, mentre una piccola controparte rimane convinta della partenza dalla panchina. Il secondo enigma di formazione cade sui centrali, o per meglio dire su chi completerà il tandem con Milenkovic. Il favorito resta Ranieri, ma il ballottaggio con Quarta è serrato.

Per il resto nessuna sorpresa, da Terracciano fra i pali a Parisi e Kayode sulle corsie (solo la Repubblica indica Faraoni sulla destra). Seppur non ancora al meglio delle condizioni, Arthur presidierà la cabina di regia e con lui Duncan, davanti ai quali si presenterà Bonaventura, lontano dalla forma smagliante di inizio stagione ma sempre un riferimento per Italiano e compagni. Uno tra Ikoné e Sottil è destinato alla maglia da titolare, forse anche entrambi in base alla scelta su Nico Gonzalez. La prima punta sarà Beltran.

La probabile formazione della Fiorentina con l’Inter secondo la stampa nazionale e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.