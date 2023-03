TOTOFORMAZIONE, MILLE DUBBI TRA I QUOTIDIANI: DAL MODULO AGLI INTERPRETI, MA CERTEZZE IN AVANTI

Abbondano i pareri discordanti, tra i quotidiani odierni, in merito alla formazione che schiererà Vincenzo Italiano stasera contro il Sivasspor. Regna incertezza sul modulo, con i giornali divisi tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, mentre non ci sono dubbi sulla titolarità di Terracciano tra i pali. Così come sugli esterni difensivi, Dodò da una parte e Biraghi dall’altra. È un tabù la coppia centrale, con quasi tutti i quotidiani che schierano Milenkovic (ad eccezione de la Repubblica), poi c’è chi schiera Quarta e chi Igor. Nessun dubbio sul fatto che Amrabat presidierà la mediana, incognite invece su chi ci sarà con lui: probabile la coppia con Mandragora, ma c’è anche la possibilità di vedere Barak e Bonaventura nel centrocampo a tre, con il ceco che prenderà in cura le zone sulla trequarti in caso di 4-2-3-1. Tutti d’accordo, invece, sui tre elementi di carattere offensivo: Jovic, capocannoniere della Conference League con 6 reti, sarà la prima punta, mentre Saponara e Gonzalez partono dalle fasce.

Questa la probabile formazione della Fiorentina stasera contro il Sivasspor, secondo i principali quotidiani in edicola:

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Vincenzo Italiano

Corriere Fiorentino (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

Il Tirreno (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Saponara, Barak; Jovic. All.: Vincenzo Italiano

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Vincenzo Italiano

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Vincenzo Italiano

la Repubblica (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic. All.: Vincenzo Italiano