TOTOFORMAZIONE, ITALIANO PUNTA TUTTO SU NZOLA

La Fiorentina questa sera scenderà in campo contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Per la gara programmata alle 20.45 al Franchi, Vincenzo Italiano punterà nuovamente su Nzola per la quarta giornata consecutiva in campionato. Ballottaggio tra Brekalo e Kouame per completare l'attacco insieme a Nico Gonzalez (in leggero vantaggio l'ivoriano). Il tecnico vuole schierare la formazione migliore per guadagnare i tre punti che non sono arrivati contro il Frosinone, consapevole però, che giovedì la Viola dovrà ospitare il Ferencvaros.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.

La Gazzetta dello sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

TuttoSport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M.Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

TuttoMercatoWeb (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.