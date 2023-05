TOTOFORMAZIONE, ITALIANO CAMBIA CON VISTA SULL'INTER: DENTRO VENUTI, JOVIC E NON SOLO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida fra Torino e Fiorentina, trentaseiesima giornata di Serie A. I viola, reduci dalla conquista della finale di Conference League e prossimi a giocare quella di Coppa Italia, cercheranno di proseguire a vincere anche in campionati attuando molto turnover. Mentre il Torino, che si trova a pari punti della Fiorentina, cercherà di mantenere vive, così come la Viola, le speranze per l'ottavo posto in classifica. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, la probabile formazione della Fiorentina, Italiano potrebbe cambiare molti elementi rispetto a Basilea. In porta torna Cerofolini. In difesa l'unico che potrebbe essere confermato per due volte di fila è Igor, insieme a lui Venuti, Quarta e Terzic. Per quanto riguarda la mediana sarà composta, salvo sorprese, da Duncan e Mandragora. Dietro a Jovic, che tornerà titolare, ci saranno Saponara, Barak e Kouame.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.

Tuttosport (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.

Nazione (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic.