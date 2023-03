TOTOFORMAZIONE, IN DIFESA BALLOTTAGGIO DODO-VENUTI, DAVANTI CABRAL O JOVIC?

FirenzeViola.it

Secondo i quotidiani in edicola, Vincenzo Italiano con il Lecce dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con in porta Terracciano, in difesa ballottagio tra Venuti e Dodo, assieme a Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo spazio ad Amrabat, attenzione a Castrovilli secondo alcuni, affiancato da Mandragora e Barak; infine davanti a supporto di Cabral, secondo qualcuno potrebbe giocare anche Jovic, restano in vantaggio Nico e Saponara.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina per i giornali sportivi odierni.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico, Barak, Saponara; Cabral.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico, Barak, Saponara; Jovic.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico, Barak, Saponara; Cabral.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico, Barak, Saponara; Cabral.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Jovic.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral.