TOTOFORMAZIONE, IN ATTACCO IPOTESI KOUAME. DUBBIO TERZIC-BIRAGHI

La sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina sarà decisiva almeno per quanto riguarda le possibili priorità che le due squadre vorranno dare alla restante parte di stagione. Da un lato la Juventus, ricacciata a metà classifica dopo la penalizzazione di 15 punti, deve capire quanto è fattibile l'accesso alla Champions, sia tramite campionato, sia tramite l'Europa League (giovedì i bianconeri sfideranno il Nantes). Dall'altro lato la Fiorentina è in ritardo in classifica a causa delle tante difficoltà e l'obiettivo Conference dista 6 lunghezze. La squadra di Italiano giovedì invece affronterà il Braga, in un'altra sfida decisiva per le sorti della stagione. Infine entrambe hanno la finale di Coppa Italia ad un passo e sicuramente rappresenta un'opportunità. Tornando alla sfida odierna, troviamo di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani sportivi, tra i quali, oltre ad alcuni dubbi relativi al modulo, c'è il dubbio relativo a Terzic. Per La Repubblica sarà il serbo a partire titolare.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

La Nazione (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

Corriere dello Sport (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

Repubblica (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Jovic.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Jovic.

FirenzeViola.it (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.