TOTOFORMAZIONE, IN ATTACCO CHIESA-VLAHOVIC. VENUTI AL POSTO DI DALBERT

Oggi la Fiorentina sarà impegnata in campionato contro il Genoa. Una partita molto importante per confermare la qualità di rendimento almeno fin qui dimostrata dagli uomini di mister Beppe Iachini. A poche ore dall'inizio della gara diamo un'occhiata alle probabile formazione che il tecnico viola ha scelto per affrontare la squadra di Nicola. Saranno principalmente due le novità di formazione e le differenze dalla partita giocata domenica con il Napoli. Sul tema sono concordi anche i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, nel delineare le proprie ipotesi di formazione. Una novità riguarda l'attaccante perché con ogni probabilità Patrick Cutrone si andrà a sedere in panchina facendo partire dal primo minuto il classe 2000 Vlahovic. Anche se non è di questa opinione Repubblica che vede favorito l'ex Milan sul serbo. L'altra novità riguarda la fascia sinistra in quanto il brasiliano Dalbert è squalificato e quasi sicuramente al suo posto giocherà Venuti.

Perciò la formazione sarà composta da Dragowski tra i pali, difeso dal medesimo assetto difensivo della scorsa gara: Milenkovic centro-destra, Caceres centro-sinistra e capitan Pezzella in mezzo a loro. Pulgar in cabina di regia, coadiuvato dalle due mezzali Benassi e Castrovilli con Badelj ancora una volta in panchina. Sulle fasce Lirola e Venuti, mentre davanti agirà la coppia Chiesa-Vlahovic, con Cutrone che si siederà in panchina, pronto però a fare il suo ingresso in campo a gara in corso nel caso ci fosse bisogno.

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic.

Corriere dello Sport (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic.

La Nazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic.

Corriere Fiorentino (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic.

La Repubblica (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

FirenzeViola.it (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic.