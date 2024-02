TOTOFORMAZIONE, IL DUBBIO È IN MEDIANA. IKONÉ O SOTTIL DAL 1'?

FirenzeViola.it

Sono solo un paio i dubbi di formazione che restano a poche ore dalla discesa in campo della Fiorentina contro l'Empoli al Castellani, ore 15. Perché Vincenzo Italiano sta valutando un turnover light nonostante il terzo impegno in sette giorni per i viola reduci dalle partite contro Frosinone e Bologna.

In porta non ci sono dubbi con Terracciano tra i pali, così come anche sul quartetto di difesa tutti i quotidiani concordano: saranno Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi a formare la difesa contro gli azzurri oggi pomeriggio. I ballottaggi principali sono a centrocampo dove c'è chi punta sul duo Mandragora-Duncan, che va per la maggiore, ma anche chi crede nel recupero di Arthur - come La Gazzetta dello Sport - oppure chi vede Maxime Lopez titolare al Castellani, come Repubblica.

Davanti tutti d'accordo sulla scelta di Beltran dietro a Belotti, un po' meno sul reparto esterni: Sottil e Ikoné si giocano una maglia da titolare con Nico che giocherà a sinistra o destra a seconda della scelta finale di Italiano.

La probabile formazione della Fiorentina contro il l'Empoli secondo la stampa nazionale e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Gonzalez; Belotti.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.