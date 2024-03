TOTOFORMAZIONE, I QUOTIDIANI OGGI DIVERGONO SUL MODULO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

C'è grande incertezza sul modulo della Fiorentina in vista della gara contro la Roma. I quotidiani si dividono tra 4-2-3-1, 4-1-4-1 e 4-3-3. Sicuramente in porta spazio a Terracciano, mentre in difesa a Kayode, Milenkovic, Quarta (favorito su Ranieri) e Biraghi. A centrocampo, se giocherà Arthur, pronta l'accoppiata con uno fra Bonaventura e Barak oppure riferimento unico dietro alla linea a quattro. Davanti Gonzalez, uno fra Bonaventura e Barak, e Sottil. Con Belotti unica punta.

Queste le probabili formazioni viola secondo i quotidiani in edicola.

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti.

COR. FIO. (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Barak, Maxime Lopez, Bonaventura; Gonzalez, Belotti, Sottil.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Barak; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti.

COR. SPORT (4-1–4-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Barak, Sottil; Belotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikone, Barak, Gonzalez; Belotti.