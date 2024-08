TOTOFORMAZIONE, GLI UNICI DUE DUBBI RIGUARDANO PORTA E ATTACCO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sale l'attesa per il via alla stagione di Serie A 2024/25, che vedrà la Fiorentina iniziare dal Tardini per affrontare il Parma (calcio d'inizio ore 18:30). Per il terzo anno consecutivo, dopo Cremonese e Genoa, i viola debutteranno contro una neopromossa. Nei due precedenti arrivarono altrettante vittorie e Palladino si augura che, come dice il detto, non ci sia due senza tre. In città l'arrivo di Gudmundsson ha riportato quell'entusiasmo fondamentale per iniziare al meglio il lungo percorso che aspetta Biraghi e compagni e una prova convincente, condita con i primi tre punti, consentirebbero ai viola di tuffarsi nelle ultime due settimane di mercato e al debutto in Conference League con il vento in poppa.

Per quanto riguarda il primo undici ufficiale che Palladino schiererà questo pomeriggio, per i maggiori maggiori quotidiani sportivi nazionali e locali ci sono soltanto un paio di dubbi. Il primo è legato alla porta. Secondo qualcuno De Gea potrebbe addirittura già partire titolare, nonostante i pochi allenamenti fatti con il resto della squadra e i 14 mesi di stop da cui è reduce. Il favorito resta comunque Terracciano, che potrebbe essere confermato vista anche l'ottima prova disputata nell'ultima amichevole estiva contro il Friburgo. Pochi dubbi invece per quanto riguarda la difesa, dove la squalifica rimediata da Ranieri lo scorso campionato costringerà Palladino ad affidarsi ai soli Martinez Quarta, Pongracic e Biraghi. A centrocampo, sulle corsie esterne, spazio a Dodò (il calciatore che più di tutti è stato utilizzato da Palladino in pre season) e Parisi, mentre al centro al fiaco di Mandragora dovrebbe posizionarsi Amrabat, nonostante le voci di mercato lo diano ancora in uscita. Davanti l'altro grande dubbio è legato alle condizioni di Sottil: il figlio d'arte viene da un problema muscolare al polpaccio e dunque potrebbe partire dalla panchina. Se non ce la facesse Brekalo è in vantaggio su Kouamé per completare un tridente che vedrà anche i debutti in maglia viola di Colpani e Kean. Queste le probabili formazioni:

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Sottil; Kean

Il Corriere dello Sport: Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Brekalo; Kean

Tuttosport: Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Brekalo; Kean

La Repubblica (FI): De Gea; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Kouamé; Kean

Corriere Fiorentino: De Gea; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Brekalo; Kean

FirenzeViola.it: Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Amrabat, Parisi; Colpani, Brekalo; Kean