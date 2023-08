TOTOFORMAZIONE, GLI STESSI UOMINI DI VIENNA, TRANNE UNA POSSIBILE ECCEZIONE

FirenzeViola.it

Oggi alle ore 20, presso l'Artemio Franchi di Firenze, andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Rapid Vienna, ritorno dei play off di Conference League. I viola, reduci dal pareggio in campionato contro il Lecce, cercheranno di centrare la seconda qualificazione consecutiva nella competizione europea rimontando la sconfitta dell'andata. Andando ad analizzare all'interno dei quotidiani in edicola questa mattina, la probabile formazione della Fiorentina, Italiano ripartirà pressoché dalla stessa formazione schierata a Vienna. Terracciano tra i pali. In difesa Dodò confermato, Milenkovic-Ranieri ancora nel mezzo e capitan Biraghi pronto a tornare titolare sulla sinistra. Confermata la coppia Arthur-Mandragora. Dietro a Nzola (Beltran dalla panchina) ci saranno Nico Gonzalez, Bonaventura e uno tra Brekalo e Kouame. Di seguito le probabili formazioni rilasciate dai vari quotidiani questa mattina.

Corriere dello Sport: "Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola".

La Nazione: "Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Kouame, Nzola".

Corriere Fiorentino: "Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola".

Gazzetta dello Sport: "Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Kouame, Nzola".

Repubblica Firenze: "Terracciano, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Brekalo, Nzola".